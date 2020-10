Epidémie : Les Français ont-ils pris la mesure de la situation ?

C'est l'heure de l'apéritif, mais pas encore celle du couvre-feu. Amasser sur une terrasse parisienne, des clients qui connaissent tous les règles de distanciation, sans nécessairement les appliquer. C'est le paradoxe français, mettre en place des règles, mais n'aime pas les appliquer. Une contradiction bien visible à Strasbourg, où le couvre-feu n'entre en vigueur qu'à minuit ce vendredi soir, alors que l'épidémie reprend.



Les Français sont parfois déboussolés, car les mesures ne portent manifestement pas leur fruit. Les personnes à qui on demande de faire des efforts ne se sentent pas directement concernées, c'est-à-dire les jeunes. Ces derniers ont pourtant le plus d'interaction sociale et une transmission plus forte. Mais connaissent-ils vraiment les règles ? Il est impossible d'y répondre statistiquement. Il y a aussi cette immense majorité d'asymptomatique qui n'aide pas à se convaincre de la dangerosité du virus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.