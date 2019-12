Albert Camus a-t-il été assassiné par un agent du KGB ? La piste est relancée

Le 4 janvier 1960, les 355 chevaux d'une Facel Vega percutent violemment un platane le long de la nationale 5, un peu au sud de Fontainebleau. A son bord, le directeur des éditions de "La Pléiade", Michel Gallimard, qui décédera des suites de ses blessures, et Albert Camus qui meurt sur le coup. Une stupéfiante bande d'actualités disponible sur l'INA rend compte de la tragédie. La vitesse, l'éclatement d'un pneu seraient en cause. Un accident, donc. Et s'il s'agissait d'un assassinat ? A quelques semaines du 60e anniversaire de sa disparition, l'écrivain italien Giovanni Catelli se permet le doute et se range du côté des sceptiques remettant en cause la version officielle.

Pas une théorie farfelue tenant sur un tweet de 140 signes : dans un ouvrage intitulé "La mort de Camus", publié chez Balland, Giovanni Catelli a mené de longues investigations pour tenter d’éclaircir les zones d’ombre de l’affaire. L'auteur avait déjà défrayé la chronique en 2011 en évoquant sa théorie sur la mort de l'auteur du "Premier homme" dans un article paru dans le Corriere della Sera. Sa thèse reposait sur les propos posthumes de Jan Zabrana (1931-1984) dans un livre intitulé "Toute la vie". Le poète tchèque y mentionnait, en quelques lignes de son journal, avoir entendu un proche dévoiler le complot. De quoi corroborer aussi les propos de Herbert Lottman qui, dans une biographie dédiée parue en 1978, levait le voile sur le mystère. La minutie de son enquête a été saluée par l'écrivain Paul Auster convenant qu'après lecture, il devient difficile de ne pas "ranger la mort de Camus au rang des assassinats politiques".