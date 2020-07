VIDÉO - Etretat, symbole d'un tourisme français frappé de plein fouet par le Covid-19

Ils sont nombreux, les secteurs à avoir souffert de la pandémie de Covid-19, et du confinement consécutif. Parmi eux, celui du tourisme est assurément l'un de ceux dont le coup à accuser figure parmi les plus importants. L'activité, pourtant, reprend en ce mois de juillet. Forcément une bonne nouvelle : elle pèse, à elle seule, près de 8 % du produit intérieur brut (PIB) français et représente quelque deux millions d'emplois directs et indirects. Mais le virus implique, fatalement, quelques adaptations...

Ainsi, à Etretat (Seine-Maritime), haut lieu touristique de l'Hexagone, et plus spécifiquement de la Normandie, on constate une évolution évidente. En janvier 2020 encore, des cars de touristes asiatiques (principalement japonais et coréens) arrivaient toutes les heures. Mais en ce début juillet, aucun. Pourtant, le long des fameuses falaises, la foule est encore plus dense que d'habitude.