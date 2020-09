EuroMillions : un Français remporte le troisième plus gros gain de l'histoire

Ce mercredi matin, tout le monde était déjà au courant de la nouvelle dans les bureaux de tabac. Le pays tout entier se demande qui est le chanceux qui a gagné les 157 millions d'euros à l'EuroMillions. Une somme qui donne naissance aux rêves les plus fous : chirurgie esthétique, voyages, achat immobilier... Si pour certains c'est une malédiction, pour d'autres, c'est juste assez. Avec 108 gagnants du jackpot, l'Hexagone atteint le premier classement des pays européens ex æquo avec le Royaume-Uni.



