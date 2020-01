Exclusif : visitez Notre-Dame... en 3D !

Près d'un an après l'incendie de Notre-Dame, le site est toujours interdit au public. Le sol est bâché, mais il est possible d'y avoir accès grâce à la réalité virtuelle. Des vidéastes ont pu filmer en trois dimensions le chantier de reconstruction. Découvrez dans ce reportage exclusif des images rares de l'édifice, l'intérieur de la cathédrale, aujourd'hui dévastée et poussiéreux, et hier, du temps de sa splendeur.



