VIDÉO - Explosions, panache de fumée noire... les images impressionnantes de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen

VIDEO - Un incendie d'ampleur s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi dans une usine classée Seveso à Rouen. Les premières images et les explosions captées tôt ce matin sont très impressionnantes.

De violentes explosions. C'est avec ce bruit que les habitants de Rouen ont été réveillés ce jeudi matin après l'incendie qui s'est produit (et qui continue pour le moment) dans une usine Lubrizol classée Seveso à Rouen. Vers 2H30, le feu est parti d'un entrepôt de cette usine, située à environ 3 km du centre-ville et de la cathédrale de Rouen. Le site fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels.

Les explosions qui ont été entendus tôt ce jeudi matin, étaient probablement dus à la nature des produits présents dans cette usine, comme vous pouvez le constater dans la vidéo en tête de cette article.