Explosions : qu'est-ce que le nitrate d’ammonium ?

Le nitrate d'ammonium se présente sous la forme de petites billes blanches. Peu cher et très efficace, cet engrais doit être conservé dans des sacs imperméables. L'explosion d'un stock de plus de 2 700 tonnes de cette substance est à l'origine de la catastrophe qui a dévasté la capitale libanaise mardi. Mais de quoi s'agit-il exactement ? À quoi sert ce produit ? Pourquoi est-il si dangereux ?



