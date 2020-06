Faites de la musique !

La fête de la musique a commencé hier et se poursuit demain. À Blois, le préfet a autorisé ce samedi une déambulation musicale dans les rues piétonnes de la ville pour un avant-goût de la fête de demain soir. Si les concerts spontanés de rue restent interdits, certains ont décidé de faire des conditions sanitaires un moteur créatif. Place alors à la créativité et à la réalité virtuelle avec Jean Michel Jarre. Le compositeur proposera un immense concert virtuel diffusé sur le net en simultané dans le monde entier dimanche à 21h15.



