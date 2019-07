VIDÉO - Féminicides : "74 secondes de bruits" à Paris en hommage aux 74 femmes tuées depuis le début de l'année

Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel d'associations féministes, comme le collectif #NousToutes, et de familles de victimes en se rassemblant sur la place à 17h. Elles demandent aux pouvoirs publics la mise en place d'actions concrètes et urgentes pour lutter contre les féminicides. Parmi ces mesures, le traitement systématique des plaintes, l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, ou encore un hébergement d'urgence et des ordonnances de protection pour les victimes.





Si l'on prend en compte les couples officiels comme les non-officiels, 130 femmes sont mortes en 2017 en France, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.