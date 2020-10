Fermer une mosquée : comment et pour quels résultats ?

Entre 2017 et 2019, neuf mosquées ont été fermées. C'est la loi antiterroriste votée en 2017 qui autorise la fermeture des lieux de culte pour une durée de six mois. Les autorités retiennent trois raisons. Une mosquée peut être fermée si les imams y font des prêches radicaux, si des islamistes la fréquentent, ou si on y abrite des activités illégales.



Certains établissements cumulent les raisons de fermeture. La mosquée de Torcy par exemple, a été fréquentée par les chefs de la cellule terroriste Cannes-Torcy. Ils y priaient et y cachaient leurs armes. La cellule est démantelée en 2012, ses membres tués ou arrêtés. L'imam, lui, est condamné pour ces discours radicaux et expulsé. Que se passe-t-il après six mois de fermeture ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



