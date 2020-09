Fermeture des bars et restaurants à 23 heures à Marseille : quel est le bilan ?

A Marseille, la fermeture des bars et restaurants passe de 23 heures à minuit et demi. Ce temps supplémentaire est une bouffée d'air pour les restaurateurs qui peuvent faire un deuxième service. En revanche, pour certains gérants de bar, cela ne change pas grand-chose. Ils perdent toujours chaque soir la moitié de leur chiffre d'affaires. Les restrictions d'horaires, même assouplies, marquent un nouveau coup d'arrêt dans un secteur déjà touché par la crise.



