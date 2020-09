Fermeture des bars et restaurants à cause du Covid : la fronde s'organise à Marseille

La fronde s'organise à Marseille pour contester la fermeture des bars et restaurants. Dès la signature de l'arrêté préfectoral, professionnels du secteur et élus locaux mèneront une action en justice pour le contester. Ensuite, des manifestations vont être tenues, une mobilisation qui s'annonce d'ailleurs plus importante. En effet, c'est toute une filière qui se dit en péril.



