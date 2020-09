Fermeture des bars et restaurants à Marseille : toute la ville se dit blessée et furieuse

A Marseille (Bouches-du-Rhône), les bars et les restaurants sont fermés à cause de la situation épidémique. Une décision qui suscite la colère et l'incompréhension de toute la métropole. En effet, une fois de plus, les Marseillais se sentent qualifiés de mauvais élèves. La maire demande au gouvernement un délai de dix jours avant la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.