Fermeture des bars et restaurants : la colère des Marseillais

Tous les cafés et restaurants seront fermés à compter de samedi à Marseille et à Aix-en-Provence. Dans un restaurant marseillais, les clients interrogés sont vent debout contre cette nouvelle mesure et la jugent trop radicale. Les sentiments qui dominent sont la colère et l'incertitude. Ainsi, environ 40 000 salariés vont une nouvelle fois se retrouver sans travail. Pour limiter la casse, un commerçant va mettre un système de vente à emporter, comme il l'avait fait pendant le confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.