Feu de forêt à Anglet : le récit de la nuit d’enfer vécue par les habitants

Avec le nuage de fumée qui recouvre le site, la nuit semble s'être abattue sur la région. Les résidents au plus près de la forêt tentent de prévenir l'arrivée des flammes avec des moyens dérisoires. Selon un témoin, l'incendie se propage à la vitesse d'un cheval au galop, car la terre est trop sèche, les températures extrêmes et les vents très chauds.



