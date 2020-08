Feu de forêt : les pompiers du Loiret en alerte

Ce mois de juillet 2020 a été le plus sec depuis 60 ans, et ce n'est pas sans conséquence. Dans le Loiret, les pompiers doivent désormais composer avec des feux comme on n'en voyait que dans le Sud. Ils ont dû s'adapter et revoir toute leur organisation. C'est notamment le cas à Vienne-en-Val où 250 hectares de forêt ont brûlé il y a dix jours, un record dans le secteur.