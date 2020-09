Filière nautique : la plaisance a le vent en poupe

Avant le Covid-19, le nautisme et les bateaux de plaisance étaient en pleine croissance, leur production a grimpé de 25%. Et en trois ans, un peu plus de 3 000 emplois ont été créés dans l'Hexagone. Ces dernières années, notre pays est même devenu le leader mondial de l'activité grâce à un savoir-faire réputé dans le monde entier. Mais avec la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du secteur devrait chuter de 20% en 2021.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.