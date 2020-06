Fin de la limite des 100 km : la joie des retrouvailles en famille

C'est officiel, il est désormais possible de se déplacer à plus de 100 km de chez soi et voyager en toute liberté à travers le territoire. Certains n'ont pas attendu une seconde pour rejoindre leurs proches et leurs amis à l'autre bout du pays. C'est le cas de Karine Perron et ses 3 enfants. Originaires de Thionville, ils ont roulé à plus de 400 km pour retrouver leurs familles à Chambon-la-Forêt.



