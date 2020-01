Fin des vacances : parents et enfants profitent de leur dernière journée au Grand-Bornand

Au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, les vacanciers s'apprêtent à rentrer chez eux. Mais avant de partir, ils profitent une dernière fois des pistes de ski et du beau temps. Pendant que certains font le tour des petits artisans pour s'offrir de bons produits locaux, d'autres se font des médailles. Des souvenirs qu'ils pourront emporter avec eux.



