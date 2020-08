Finale de la Ligue des champions : des échauffourées à Paris après la défaite du PSG

Des voitures ont été brûlées, notamment dans un quartier proche des Champs-Élysées dimanche soir à Paris. Plusieurs boutiques ont été également pillées et vandalisées. Au pied de l'Arc de Triomphe, les échanges entre jeunes et forces de l'ordre ont été tendus. Ces scènes se sont répétées pendant plusieurs heures sous le regard dépité d'une majorité de supporters. Au total, 151 individus, dont le tiers sont des mineurs de moins de 18 ans, ont été placés en garde à vue.



