Finistère : 50 communes privées d'eau potable en raison d'une pollution à l'ammoniaque

"La pollution répandue dans le milieu continue de rejoindre l’Aulne en amont de la prise d’eau de Coatigrac’h, propriété du Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA)", indiquent les services de l'Etat. Et pour l'heure, l'eau demeure toujours polluée. "Une adaptation de la filière de traitement a été testée par l’exploitant mais n’a pas permis de rétablir pour l'instant une conformité de l’eau produite", est-il précisé. Parmi les communes concernées, figurent notamment Châteaulin (5.774 habitants), Quimper (63.000 habitants) et la très touristique presqu'île de Crozon.

Évoquant une qualité de l’eau "dégradée", la préfecture recommande donc "de ne pas utiliser l’eau du robinet pour la boisson et le lavage des légumes et des fruits consommés crus". "Elle peut toutefois être utilisée pour les besoins sanitaires et pour la cuisson des aliments", selon la même source. Concernant l'alimentation en eau potable, "le syndicat mixte de l'Aulne et l'exploitant pourront être amenés à pourvoir à la livraison de bouteilles d'eau à la population concernée", ajoute la préfecture.

Selon Ouest-France, "cette pollution viendrait du débordement, lundi, d’une cuve d’une centrale biométhane à côté de Châteaulin. Une cuve de digestat, contenant notamment des lisiers d’animaux, aurait débordé et déversé 400 litres de son contenu dans l’Aulne", indiquent nos confrères.