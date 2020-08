Fit girls : les nouvelles déesses du fitness

Elles sont jeunes, belles, mangent sainement et font du sport. Les "Fit girls" partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux, où elles sont les nouvelles égéries du fitness. Des millions d’abonnés suivent leurs conseils pratiques, qui posent parfois question. Elles représentent un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour des marques de sport ou de nutrition qui les courtisent et les rémunèrent pour qu'elles mettent en avant leurs produits.



