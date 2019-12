VIDÉO - Foie gras : l'association L214 épingle les pratiques d'un producteur médaillé d'or

Dans cette exploitation, rattachée au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers, qui comprend un couvoir, des salles de gavage et un abattoir, les canetons y sont triés à la naissance en fonction de leur sexe. Seuls les mâles sont conservés, les canettes ayant un foie trop petit sont jetées vivantes par centaines à la poubelle, où elles meurent de faim et asphyxiées. Les œufs, qui n'ont pas éclos à temps, subissent le même sort. Des canetons, sortis tardivement de leur coquille, y naissent et meurent dans l'indifférence générale. En Europe, la législation permet certes la mise à mort des canetons inaptes à la production, mais à condition qu'ils sont immédiatement tués par gazage ou broyage. Ce qui n'est donc pas respecté chez ce producteur.

C'est l'un des plats qui trônent en maître sur toutes les tables à Noël. Mardi 10 décembre, l'association de défense des animaux L214 a publié une nouvelle enquête sur les dessous de la fabrication du foie gras, produit classé "patrimoine gastronomique protégé" depuis 2006. Dans cette vidéo choc, dont les images ont été tournées en octobre et novembre dernier au Domaine de la Peyrouse, près de Périgueux en Dordogne, une exploitation récompensée au Concours général agricole 2019, L214 filme le revers de la médaille : des canetons jetés vivants et des scènes de gavage, des actes de "cruauté", selon l'association.

En réaction à ses découvertes, l'association L214 explique avoir signalé la situation aux services vétérinaires de la Dordogne, qui "ont mené une inspection et ont pu constater par eux-mêmes que les canetons n'étaient pas tués avant d'être jetés à la poubelle". Elle indique également avoir porté plainte "pour délit d'abandon et délit de mauvais traitement" et réclame, avec la mise en place d'une pétition en ligne, au ministère de l'Agriculture "des sanctions exemplaires contre le Domaine de la Peyrouse", "le retrait de la médaille d'or" et "l'interdiction" à cette exploitation "de servir de centre de formation".