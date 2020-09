Foire de Strasbourg : des mesures sanitaires drastiques

La 88e édition de la Foire européenne de Strasbourg se tiendra du 4 septembre au 14 septembre. C'est le premier grand rassemblement organisé dans l'Hexagone depuis le déconfinement. D'ordinaire, elle accueille plus de 16 000 visiteurs par jour. Cette année, ce sera 5 000 maximum. Des mesures sanitaires draconiennes ont été prises pour l'occasion. Parmi elles, l'installation de tapis capables de détecter le sens de la marche, de caméras 3D et de cabines de désinfection, ou encore la dématérialisation des billets.



