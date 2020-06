Folie camping-car

C’est un mode de vacances en plein boom : le camping-car. Idéal pour cet été inhabituel, où les vacanciers risquent d’éviter les structures collectives et veulent être dépaysés même à quelques centaines de kilomètres de chez eux. Chez certains concessionnaires, les ventes ont doublé depuis le déconfinement. Les « nouveaux » passionnés se lancent dans des achats coup de coeur, alors que les habitués et les municipalités craignent la saturation des parkings et des aires de service dédié. Découvrez notre reportage sur la Côte d’Opale.



