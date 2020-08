Fournisseurs alternatifs d'électricité : une bonne affaire ?

Les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 1,54% ce samedi. Notre pays reste tout de même loin de ses voisins allemand, belge et espagnol où la facture de l'électricité est encore plus élevée. Depuis douze ans, environ un Français sur trois choisit de quitter EDF au profit des fournisseurs alternatifs qui reviennent moins cher, en tout cas sur le papier. S'agit-il réellement d'une bonne affaire ?



