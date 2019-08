VIDEO - Franky Zapata réagit après son exploit : "J'ai envie de réaliser mes rêves avant tout"

"Heureux", "soulagé" malgré les douleurs dans les jambes. Franky Zapata, héros de la première traversée de la Manche en Flyboard, savourait dimanche matin l'exploit qu'il venait de réaliser, dix jours après une première tentative qui s'était soldée par un échec. "L'homme volant", tout juste arrivé à St-Margarets Bay (Royaume Uni), s'est longuement confié à LCI, encore sous le coup de l'émotion et de la joie.





Il a raconté "l'état second" à son atterrissage, puis "la pression qui retombe" et la fatigue "qui arrive" mais surtout "le bonheur" ressenti après cette incroyable parcours. "Je retiendrai le stress du départ, et à l'atterrissage, mais aussi ce spectacle magnifique", confie l'homme, qui a eu un échange émouvant avec sa femme au téléphone, devant la caméra.