Frites françaises VS frites belges : le match

Avec près de 350 kg engloutis chaque seconde dans le monde, il va sans dire que les frites sont l'aliment le plus consommé au monde. Lorsqu'on parle de ces bâtons dorés, on pense souvent à la Belgique mais aussi à l'Hexagone. C'est ainsi que le débat sur qui en fait la meilleure a été lancé. En effet, avec les mêmes pommes de terre et la même cuisson, les résultats sont différents. C'est du moins ce que pensent les amateurs. Et vous, êtes-vous plus frites en cornet ou en barquette ?



