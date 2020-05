Gare Saint-Lazare : journée tranquille dans les trains

Avec un train toutes les 28 secondes en période de pointe, la gare Saint-Lazare est l'une des plus fréquentées d'Europe. Près de 450 000 voyageurs y passent chaque jour. Mais les trains étaient partiellement remplis et il n'y avait pas beaucoup de monde sur les quais en cette première journée de déconfinement. La SNCF a transporté 15% des voyageurs habituels aujourd'hui, 10 % sur les TGV. Alors, pourquoi une si faible fréquentation ?



