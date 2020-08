Gares : départs sous une chaleur écrasante

La chaleur n’a pas rendu très agréable les départs en vacances. Et pour beaucoup cet été, vacances riment avec France. À la SNCF, la saison avait mal commencé, avec une baisse de 20% des ventes de billets, par rapport à 2019. Mais les Français repartent, parfois pour des destinations inattendues. Le taux de remplissage est beaucoup plus fort sur les destinations vers les Alpes que sur celles vers la Côte d’Azur ou le Languedoc-Roussillon, a assuré Jean-Christophe Durrieux, directeur adjoint Etablissement de services voyageurs TGV Paris Sud-Est chez SNCF. Ce Week-end, plus de 260 000 voyageurs sont attendus à la gare de Lyon.



