Gastronomie : la guerre des critiques

Le grand chef iconique Marc Veyrat a perdu une manche dans sa bataille contre le Guide Michelin. Ce dernier lui a retiré une troisième étoile au mois de mars 2019. Un Graal qui n'a plus forcément la même aura, car avec Internet chaque consommateur devient un critique. Des notes, des étoiles et des palmarès dans toutes les assiettes, nos journalistes vous emmènent dans les coulisses de cette nouvelle guerre des étoiles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.