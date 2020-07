Gendarmeries d’autoroutes : comment fonctionnent-elles ?

Tout le week-end, nous vous proposons de découvrir le travail de ceux grâce à qui votre route n'est pas semée d'embûches. En ce samedi classé rouge, entre contrôle de vitesse et surveillance des gestes barrières, les gendarmes ont eu une journée très chargée. Leurs effectifs se sont tous relayés sur le terrain pour marquer leur présence et éviter peut-être des accidents.



