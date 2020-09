Gestes barrières : ces soirées qui font polémique

Toutes les décisions prises, comme le port du masque ou la fermeture des bars et restaurants à partir d'une certaine heure, ont pour but de limiter la propagation du coronavirus. Mais dans le même temps, le nombre de personnes dans une réunion de famille ou une soirée n'est pas limité. Et si les boîtes de nuit sont officiellement fermées partout dans le pays, certaines contournent l'interdiction. Elles organisent des soirées privées. Ce type d'événement est au cœur d'un flou juridique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.