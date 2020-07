Gestes barrières : les Français se relâchent

L'Hexagone connaît actuellement un frémissement du nombre de contaminations au coronavirus. Les spécialistes l'expliquent par un relâchement des gestes barrières. D'un côté, on a des visages sans masques. Et de l'autre, ils sont présents, mais parfois portés sous le menton. Illustration à Plessis-Robinson, où le marché est à l'image de ce qui se passe dans le pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.