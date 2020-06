Gestes barrières : un abandon risqué ?

Ces dernières semaines, les images et les chiffres montrent qu'il y a un relâchement au niveau du comportement des Français. Selon le baromètre Ipsos, il n'y aurait plus que 51% de la population qui appliquerait la distanciation physique d'un mètre. Prochain critère, le fait de ne plus se serrer les mains et de s'embrasser, a également régressé. Et si le lavage constant des mains est descendu à 61%, le port de masque, lui, est monté à 28%, comparé aux derniers chiffres. Ce relâchement augmente-t-il le risque de contamination ? Quid de l'usage et de l'efficacité de l'application StopCovid ?



