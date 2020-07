Glaces bio et locales : découvrez les recettes de leur succès

C'est la haute saison des glaces et une tendance se démarque cette année 2020, celle des parfums issus de produits locaux. Au Pays basque par exemple, on en retrouve au fromage de brebis ou même au piment d’Espelette. Devant la plage d'Anglet, ces glaces artisanales ont la cote. Un vendeur s'y est même spécialisé dans les glaces et sorbets bio, des gourmandises plus saines qui séduisent les clients.



