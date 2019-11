Glissement de terrain : le village de Viella menacé par la montagne

Depuis 2018, un glissement de terrain a provoqué de gros dégâts à Viella. Le village accroché à la montagne glisse progressivement vers la vallée, soit d'environ deux mètres en un an et demi. En conséquence : d'importantes fissures sont constatées sur les constructions et à l'intérieur des habitations. D'ailleurs, certaines maisons vont être détruites à la demande de la mairie par mesure de sécurité. La situation inquiète profondément les habitants qui craignent pour l'avenir de leur village.



