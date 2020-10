GPL : les ventes décollent

Les ventes de véhicules qui roulent au GPL ont explosé de 450% dans l'Hexagone depuis le début de l'année. Quand on regarde les chiffres, on est passé de 2 000 à 10 700 véhicules vendus. "La tendance est là et elle est très très forte" affirme François-Xavier Pietri. L'une des raisons de cette hausse réside notamment dans le prix du litre du GPL : 0,87 euros contre 1,31 euros pour le Sans Plomb 95. De plus, les véhicules qui consomment ce type de carburant émetttent moins de CO2, entre 10 à 15%. Cela incite donc les constructeurs à proposer plus de modèles de ce genre. C'est notamment le cas de Renault et Fiat. Cette tendance est-elle durable ?



