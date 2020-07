Grâce au Secours catholique, le petit Mohanad profite de ses vacances à la mer

Les opérations estivales du Secours catholique ont failli être annulées à cause du Covid-19, mais elles auront finalement lieu avec un peu de retard. Des centaines d'enfants ont déjà pu en profiter. C'est le cas de Mohanad, un jeune garçon de dix ans, qui passe ses vacances avec Oliver et Arianne Mussat depuis quatre ans. Et son programme s'annonce chargé pour les quinze prochains jours à Pornichet (Loire-Atlantique).



