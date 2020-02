Grand format : comment les boulangeries artisanales luttent contre les supermarchés

Les boulangeries traditionnelles étaient 55 000 dans les années 60, et ne sont plus que 32 000 aujourd'hui. Certaines se réinventent donc pour être à la pointe de la tendance et fidéliser leur clientèle. Le Fournil des Albères, par exemple, a diversifié ses produits. La P'tite Boulange, elle, publie des photos culinaires sur les réseaux sociaux et organise des évènements comme le petit déjeuner gratuit. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



