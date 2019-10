Grand format : enquête sur les cimetières

Il est difficile aujourd'hui de se faire enterrer dans sa propre ville, à cause des concessions perpétuelles. Les cimetières sont saturés partout dans le pays, dans les métropoles, les villes moyennes et même les petites villes. De nombreux habitants sont enterrés en dehors de leur commune, faute de place. Et les mairies ont bien du mal à trouver une solution.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.