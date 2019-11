Grand format : le business de la fripe

La fripe est à la fois une nécessité économique et une passion tunisienne. Chaque année, plus de 8 000 conteneurs venus de la France et du monde entier débarquent au port de Tunis. La Tunisie est une des plaques tournantes de ce marché en pleine expansion. Après le tri, les balles vont être vendues sur le marché local, exportées en Asie et en Afrique, mais aussi réexportées dans notre pays.



