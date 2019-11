Grand format sur la protection de la dune du Pilat

La dune du Pilat, la plus haute d'Europe, est l'un des sites naturels les plus visités de France. Deux millions de personnes s'y rendent chaque année. Pour mieux la protéger, le Conservatoire du littoral a entrepris de racheter les 150 propriétés privées installées à proximité. Ce qui provoque quelques réticences.



