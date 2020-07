Grande braderie de Lille : pourquoi est-elle annulée ?

Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits. Selon la préfecture du Nord, il est impossible d'établir un protocole sanitaire efficace ou même de réduire exceptionnellement l'ampleur de la braderie de Lille cette année. Chaque année, elle attire en moyenne 2,5 millions de visiteurs venus de toute la France et même d'Europe. La plupart des Lillois ont appris la nouvelle résignés, mais compréhensifs.



