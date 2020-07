Grandes manœuvres dans le meuble

Les deux Français de l'ameublement Conforama et But viennent d'officialiser leur union. Pour l'heure, aucune suppression de poste n'est envisagée. Les syndicats sont toutefois inquiets. Le groupe But a promis de reprendre les 162 magasins de Conforama, en très grande difficulté, et de conserver ses 6 300 salariés. Avec ce rapprochement, les deux groupes souhaitent par ailleurs promouvoir le meuble français et ainsi concurrencer le Suédois Ikea. Quelles sont les modalités de ce rachat ? Les enseignes vont-elles conserver leur identité ?



Ce dimanche 12 juillet 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de l'union entre Conforama et But. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 12/07/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.