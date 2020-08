VIDÉO - Grenoble : quand des dealers lourdement armés se mettent en scène

Une enquête a été ouverte lundi par le parquet de Grenoble. Elle a été confiée aux policiers de la sûreté départementale. Selon nos informations, les policiers ont d’ores et déjà acté que la vidéo a été tournée entre le 21 et le 24 août. Et ce, car un tag visible sur la vidéo ne l’était pas le 21 août et a été effacé par les services municipaux le 24 août.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a affirmé à France Bleu prendre cette affaire au sérieux. Elle "renforce si besoin est la détermination du parquet de Grenoble à lutter contre les trafiquants de stupéfiants", indique-t-il. Pour autant, le magistrat pense qu'il pourrait s'agir d'une "mise en scène" jouée par les trafiquants pour "impressionner" leurs concurrents. "On a l'air d'être sur une mise en scène", a abondé auprès de France Bleu Maud Tavel, l'adjointe à la tranquillité publique. Et d'ajouter : "Pour impressionner qui ? Les jeunes, les autorités".

Si une telle démonstration de force n'est pas une première, elle intervient dans un contexte particulier. En juillet 2020, deux tentatives de règlement de compte ont été recensés dans cette cité sur fond de guerre de territoire. Et pour cause : selon nos informations, le dealer qui tient ce point de deal est actuellement en prison. Cette vidéo aurait ainsi été tournée et diffusée pour envoyer un message aux potentiels concurrents.