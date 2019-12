Grève à la SNCF : course contre-la-montre pour les voyageurs devant échanger eux-mêmes leurs billets

La SNCF a assuré hier que tous les voyageurs ayant réservé un billet de TGV, pour ce week-end, arriveraient à bon port. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait exact. Au moins 270 000 clients de la compagnie ferroviaire, soit un sur trois, ont vu leur train annulé et doivent eux-mêmes échanger leur billet. Et c'est là que la situation se complique. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



