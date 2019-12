Grève à la SNCF : commet les usagers s'adaptent

La grève à la SNCF se poursuit et le calme règne dans les gares. À Caen, seuls deux trains sur dix circulent en direction et au départ de la Normandie. Face à l'incertitude, chacun a sa petite technique, comme on peut le voir dans le reportage du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article. Certains choisissent de ne plus réserver à l'avance pour éviter les processus de remboursement en cas d'annulation. Ceux qui n'ont pas pu prendre le train optent pour le bus.