Grève aux urgences : "La crise est aux urgences mais le problème se situe ailleurs", affirme Agnès Buzyn

Sur son "plan de refondation" de l'hôpital, annoncé lundi dernier, la ministre est revenue sur l'enveloppe de 750 millions qui sera alloué pour l'application. "Il y a un budget non négligeable avec 80% dédié au recrutement de personnes", a insisté la ministre. "Je vais être très claire, pour cette année, les 150 millions prévus pour 2020 sont issus de réserve pour des opérations qui ont pris du retard . On ne prend à personne. C’est du retard qui va être réutilisé pour les urgences. Ensuite, on va construire un budget. Nous ne prendrons cet argent à personne. Cet argent va être réaffecté à l’hôpital et au secteur libéral", a annoncé la ministre.