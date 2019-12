Grève contre la réforme des retraites : les modes de transport alternatifs

En temps normal, les bateaux-bus sont un moyen de transport utilisé par les touristes pour admirer la capitale. Mais depuis jeudi, ils ont de nouveaux clients. Autres solutions, les trottinettes électriques en libre-service. Il y a une dizaine d'opérateurs différents à Paris. Et pour aller plus loin et plus vite, on peut aussi louer un scooter. Bien moins cher qu'un taxi ou un chauffeur privé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.